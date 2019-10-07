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أخبار البلد

دوره سلبي.. نصري يطالب القومي لحقوق الانسان بالرد على هيومن رايتس والعفو الدولية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار بجنيف
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أماني نوار
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد أهم الآليات الأممية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهي آلية المجالس الوطنية المتخصصة ودوره هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان و يعمل طبقا لإعلان مبادئ باريس لسنة ١٩٩١ والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة ١٩٩٣ والذي أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المجالس الوطنية المتخصصة والتشجيع على إنشائها مع الحفاظ على استقلاليتها .

واضاف في تصريح لـ صدى البلد أن المجلس حلقة الوصل بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبين الجهات الإدراية المصرية للرد على كل الاستفسارات عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر التي تأتي من منظمات المجتمع المدني الدولية وأيضا الشكاوي التي تأتي من الأفراد والمؤسسات.

وأكد نصري ان المجلس القومي لحقوق الانسان في حالة غياب شبه كاملة منذ العرض الدوري الشامل في نوفمبر ٢٠١٤ ولا توجد مشاركة مستمرة باستثناء بعض الأنشطة المتقطعة على هامش الدورات الثلاث الدورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي أعطي مساحة لبعض المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسي والمعادية للدولة المصرية في ملئ هذه الفراغ محدثين رأي عام مضاد ضد الدولة المصرية من خلال تقارير مفبركة وشهادات حية مزيفة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بهدف تشويه سمعة مصر أمام الدول الأعضاء بالمجلس .

وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن المجلس امتنع عن الرد على التقارير التي تصدرها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأخيرة برغم معرفة المجلس بأن هذه التقارير تحمل وجهات نظر سياسية لدول لها خلاف مع الدولة المصرية والهدف الوحيد منها هو توجيه سهام النقد والهجوم والترصد بالدولة المصرية بهدف تشوية سمعة مصر لصالح وهو ما يضع علامات استفهام على هذا الدور السلبي برغم أن أحد أهم مسئوليات المجلس هو الرد على مثل هذه التقارير لما تملكه من أدوات تستطيع من خلالها تفنيد مثل هذه التقارير المفبركة والتي في كثير من الأوقات تحمل لمسة جماعة الإخوان المحظورة مما يؤدي إلي إعطاء زخم لمثل هذه التقارير على المستوي الدولي

وطالب نصري البرلمان المصري ولجنة الحقوق الإنسان بسرعة الإعلان عن التشكيل الجديد لأعضاء للمجلس للبدء في تشكيل لجانه الداخلية والتي تعمل بالتوازي مع لجان المفوضية لسرعة الرد على تقارير تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في أخر خمس سنوات وأضرت بسمعة مصر خصوصا مع اقتراب العرض الدوري الشامل لملف مصر في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ وهو ما سوف يشهد هجوم من بعض المنظمات الدولية وأيضا الإخوانية للنيل من سمعة الدولة المصرية وبرغم اقتراب الموعد إلا أن المجلس القومي لم يشارك في فاعلية الدورة ٤٢ المنعقدة حاليا مع مشاركة ضعيفة من منظمات الحقوقية المحلية . وأيضا تشكيل لجنة من أعضاء المجلس والباحثين لدراسة التقارير الحقوقية التي تصدر عن المنظمات الحقوقية عليها لتفنيدها والرد عليها من خلال الآليات المتاحة للمجلس.
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