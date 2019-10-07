تخوف بين عشرات القرى بدمياط بسبب المعاناة السنوية في فصل الشتاء

وأضافت "أغلب سكان المنطقة ناس على قد الحال عايشين اليوم باليومية لا يملكون أن يبنوا بيتوهم بالخرسانة وهم محتاجين وحدات سكنية تصلح للمعيشة بدلا من العشش التى يسكنون بها وبمجرد دخول فصل الشتاء تتحول تلك البيوت الى بركة من الماء والطين نتيجة لتساقط الأمطار".





من جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأن المحافظة قد وضعت خطة لمواجهة السيول وتساقط الأمطار خلال فصبل الشتاء القادم، حيث تم التشديد على جميع رؤساء المجالس والوحدات المحلية بسرعة الجاهزية لأى طارئ وقد تم بالفعل رصف الكثير من الطرق بين القرى والعزب والمناطق العشوائية منعا لتحول تلك الطرق الى بركة من الطين عقب سقوط الأمطار.





مع كل نسمات الهواء الطلق مع دخول الخريف التي تمهد الطريق لدخول فصل الشتاء، تبدأ تخوفات سكان القرى النائية بدمياط وسكان العشوائيات، نتيجة لتدنى حالة الطرق بتلك المناطق وعدم توافر الخدمات الأساسية بها كتصريف مياه الأمطار وانسداد البالوعات وغيرها من الأزمات التى تسبب معاناة لسكان تلك المناطق.عشرات القرى والعزبويوجد في دمياط عشرات القرى والعزب وبها العشرات من تلك القرى والعزب التى سقطت سهوا من حسابات المسئولين بالمحافظة، وتبقى تصريحاتهم اليومية بأن هناك خطة حضارية وتنموية لتطوير تلك القرى ووضعها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة مجرد تصرحات ما زالت قيد الدراسة ولم تنفذ بعد باستثناء بعض القرى التى شملها التطوير مؤخرا.مع بداية دخول فصل الشتاء كل عام تبدأ معاناة الآلاف من المواطنين من ساكنى العشوائيات بجميع أنحاء المحافظة، حيث إن تساقط الأمطار يعد كابوسا بالنسبة لهولاء لأنه يحول منازلهم البسيطة الى بركة من الماء والطين.79 منطقة عشوائيةتنتشر المناطق العشوائية على أطراف المدن الرئيسية بدمياط ووسطها حتى وصل عددها الى 79 منطقة، ويفيد تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بدمياط بأن هناك مناطق تم تطويرها، وآخرها منطقة يتم تطويرها حاليا وهى منطقة عشش الصيادين بالجربي برأس البر وأن 27 منطقة عشوائية بدأ العمل بها بالفعل.من أكثر المناطق العشوائية بدمياط، غيط النصاري، وشط جريبة، وعزبة الأحمدي، وعزبة اللحم، وكوم الفئران، وشط الملح ومنطقة الجبانة، والعتر، وجمال عبد الرازق، وجزيرة العلايلى، كما نمت مناطق المثلث، والشعراء وأرض العزبى.سقطت سهواتقول هبة مصطفى، من سكان جزيرة العلايلي، إن المنطقة بالكامل سقطت سهوا من حسابات المسؤولين بالمحافظة، فمرارا ذهبنا للمحافظة ومجلس المدينة وطالبنا بتوفير وحدات سكنية لأهالى المنطقة بدلا من "عشش الفراخ التى نسكن بها" -على حد قولها- فجميع البيوت بالمنطقة بلا أسقف خرسانية والأسقف عبارة عن ألواح من الخشب تم تسقيف الأسطح بها لحمايتنا من الشمس ومن الأمطار ومع ذلك لم تحمينا من شيء.لا حدود للمعاناةوأضاف طه الجنانينى "أحد سكان منطقة العتر"، أن المعاناة الحقيقية لسكان العشوائات تبدأ مع دخول فصل الشتاء ونأمل أن يتم بالفعل وضع حد لمعاناتنا، حيث إن سكان العشوائيات هم الدرجة البسيطة بل الفقيرة جدا فلا يملكون من حطام الدنيا سوى منازل متهالكة وأبسط الإمكانيات بها فأغلب المنازل ليس بها صرف صحى ولا يوجد بها فرش ولا بطاطين للغطاء بفصل الشتاء فهم يواجهون الأمطار بأسقف من خشب وصاج ويواجهون برودة الجو ببطاطين متهالكة من سنين حتى إن جمعيات الخير بدمياط تأتى إليهم من وقت لآخر لمنحهم بطاطين وملابس في حين أن المسؤولين بالمحافظة لم يقوموا بزيارة واحدة إلى تلك المناطق العشوائية والتى تعتبر منسية تماما.وتقول يسرية الطنملى موظفة، من قرية أم الرضا بكفر سعد، إنها تعانى خلال فصل الشتاء من سوء حالة الطرق خاصة الشوارع سواء الرئيسية أو الجانبية فالبرك والحفر تنتشر بشكل كبير بقرية أبو طبل وقيام أغلب السائقين بالامتناع عن الخروج بالميكروباصات من القرية لسوء حالة الطريق.وأضافت، لا يوجد أى أعمال تطوير بالقرية وكأن المسؤولين بالمحافظة تناسوا تماما وجود القرية بالمحافظة وحاجتها للخدمات الأساسية فالقرية تعانى من عدم وجود الصرف الصحى بأغلب المناطق.خطة رسمية لمواجهة السيولمشيرة الى أنه تم تسليك البالوعات وتوصيل الصرف الصحى إلى أغلب تلك القرى والمناطق، وهناك بالفعل مناطق قد شملها التطوير سواء بعشش الصيادين برأس البر والتى يجرى بها الآن بناء العشرات من الوحدات السكنية وكذلك تطوير بعض القرى، خاصة قرى كفر سعد، نظرا لاحتوائها على الكثير من العزب النائية وجارى استكمال الخطة التنموية لباقي قرى المحافظة لوضع حد لمعاناة المواطنين.