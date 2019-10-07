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منوعات

احذر لدغة هذه الحشرة.. قد تصيبك بمرض مزمن لا علاج له

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
حشرة القراد
حشرة القراد
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أماني إبراهيم
حشرة القراد معروفة بلدغاتها المميتة، ولكن يبدو أن أعراض هذه اللدغات دون التسبب في الوفاة قد تكون اكثر سوءا، حيث كشفت دراسة جديدة عن سبب مختلف لتجنب حشرات القراد.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد حذر الأطباء من لدغات حشرة القراد، فهي من الممكن أن تجعل الشخص الذي تعرض لها يصاب بمرض غريب وهو حساسية من تناول اللحوم طوال العمر.

ومن المعروف بالفعل أن الحشرات الصغيرة، التي ازداد انتشارها مؤخرا في الريف البريطاني والحدائق، تصيب البشر بأمراض ولكن الأطباء اكتشفوا الآن أن لدغات حشرات القراد يمكن أن تجعل المصابين يعانون من الحساسية الدائمة من تناول لحوم البقر، واللحم الضأن، ولحم الخنزير.

وجاءت هذه النتائج بعد إصابة 5 بريطانيين بحساسية خطيرة ضد اللحوم، وأضاف الأطباء أنه لا يوجد علاج للحساسية التي تنقلها لدغات حشرات القراد، وأوصى الأطباء هؤلاء المصابين بعدم تناول اللحوم الحمراء طيلة حياتهم.

أما عن سبب انتقال المرض، فحشرة القراد تعض حيوانا كغزال أو خراف ثم تحمل دما منها في لعابها وتنقله إلى البشر عندما تعضهم مجددا، وعادة لا يشعر الأشخاص بالحساسية بعد تناول اللحوم حيث تمر المادة عبر الجهاز الهضمي دون أن يراها الجهاز المناعي.

وبعد تناول اللحوم عدة المرات، فإن جهاز المناعة لدى الفرد قد يعتبره مادة غريبة وينشئ جيوشًا من الأجسام المضادة لمحاربته، ولا تقتصر أعراض حساسية اللحوم بعد لدغة القراد على البريطانيين فقط بل في أي مكان تتواجد به هذه الحشرة.
لحوم لحوم
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