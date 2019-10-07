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فن

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
سنوب دوج
سنوب دوج
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شروق ابراهيم
أقيم أمس الأحد العرض الخاص للفيلم الكرتوني The Addams Family بحضور أبطاله وصناعه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

حضرت المغنية الأمريكية كريستينا أجيليرا العرض الخاص بفستان اسود محتشم، حيث قدمت الاغنية الدعائية للفيلم.

وخطفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون الانظار اليها اثناء الترويج للفيلم الذي تجسد من خلاله بالاداء الصوتي شخصية " Morticia"، وتجاوز المغني الشهير سنوب دوج احزانه برحيل حفيده منذ أسابيع، بحضور العرض الخاص لدعم فيلمه.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة غريبة تسمى الـ آدامز، من تأليف مات بيرمان، واخراج جيرج تيرنان.

ومن المقرر طرح الفيلم يوم 10 أكتوبر بدور العرض الأمريكية والعالمية.

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil
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