وزير الداخلية يصدق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلي العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلي العام وما تضمنته من اختبار القس عزت شاكر، عضوًا عن مجمع القاهرة، والقس أكرم ناجى يوسف عضوًا عن مجمع الوسطى، والقس اسطفانوس زكى اسطفانوس عضوًا عن مجمع ملوى وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدء من 29/4/2019 وتنتهى فى 28/4/2027.



وبحسب بيان، الاثنين، جاء ذلك بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى الأول من مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية.