احتفالات الثقافة بذكرى 6 أكتوبر تشعل الحماسة الوطنية فى الإسكندرية

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات اكتوبر في مختلف المحافظات، ووسط حشد جماهيرى ضخم سيطرت عليه مشاعر وطنية حماسية، أقام البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار احتفالية يوم النصر على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية من إأنتاج ورشة نجوم المستقبل وإخراج ومشاركة فى البطولة إسلام عبد الشفيع.



قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية إن احتفالية يوم النصر استعرضت حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم حتى تحقيق الانتصار، كما مزجت بين روح صمود الشعب المصرى العظيم وقيم العمل وبناء الوطن والعمل على ازدهاره.



يشار الى أن يوم النصر بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى.