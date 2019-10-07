أول رد فعل من الأمم المتحدة على تحرك أردوغان للهجوم على سوريا

في أول رد فعل من الأمم المتحدة، دعا مسؤول كبير بالمنظمة الدولية جميع الأطراف إلى منع نزوح كبير للمدنيين بشمال شرق سوريا إذا شنت تركيا هجومًا على الشمال السوري ضد الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها تركيا أردوغان جماعات إرهابية.



وقالت الأمم المتحدة، إنه تم إعداد خطة طارئة تحسبا للنزوح من شمال شرق سوريا، حيث إنه إذا حدث التصعيد، فيتوقع حدوث موجة نزوح كبيرة، ودمار جديد على السوريين بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح يوم الاثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان، جاء ذلك قبيل هجوم تركيا متوقع في شمال شرق سوريا.



وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.



وأضاف أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.

