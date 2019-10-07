فارق سن صادم.. قصة أول زواج في حياة نعيمة عاكف

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف التي ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 7 أكتوبر من عام 1929.



كانت نعيمة عاكف تحلم بأن تكون ممثلة، لذا طلبت من إحدى شركات الإنتاج منحها الفرصة، وبالفعل خضعت لاختبار كاميرا، حسبما صرحت الفنانة الراحلة لإحدى المجلات الفنية.



كان المخرج حسين فوزي، هو المسؤول عن مشاهدة تجربتها واختبارها، فاتجهت إليه حيث يتواجد في الأستديو لمعرفة رأيه في أدائها، وفوجئت بإشادته بموهبتها وجمالها، بل إنه قام أيضا بإخراج أول فيلم لها في عالم السينما وهو فيلم "العيش والملح" عام 1949 وشارك أيضا في كتابته مع بديع خيري.



بعد النجاح الذي حققه الفيلم وقع المخرج حسين فوزي مع نعيمة عاكف عقد احتكار، لحساب شركة "نحاس فيلم"، وقدما معا "بلدي وخفة" و"فتاة السيرك" و"تمر حنة" وغيرها.. ونشأت بينهما قصة حب رغم فارق السن الكبير بينهما ثم تزوجا، وكانت هذه هي الزيجة الأولى في حياة نعيمة عاكف.