تعرف على مرشحى انتخابات نقابة أطباء دمياط الفرعية

أيام قليلة وتشتعل نقابة الأطباء الفرعية بدمياط، بالمنافسة الحامية بين أعضائها على مقعد النقيب ومقاعد فوق السن ومقاعد تحت السن.



ستجرى الانتخابات وفق قواعد ثابتة منعا لحدوث أي خلاف بين رؤساء لجان الانتخابات والقضاة المشرفين، وسيتسلم كل ناخب 7 ورقات منها واحدة للنقيب العام، وأخرى لفوق السن، يختار منهم الناخب 3 أعضاء، وثالثة تحت السن، يتم اختيار 3 منها، ورابعة للقطاع، بالإضافة إلى 3 ورقات لنقيب الفرعية، وورقة لأعضاء النقابة الفرعية تحت السن، والأخيرة لأعضاء الفرعية تحت السن، ويتم الاختيار حسب العدد المحدد للنقابة الفرعية.



انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بدمياط، بدأت الدعاية لناخبين بجولات تفقدية وزيارية للمستشفيات والوحدات الصحية لشرح البرنامج الانتخابي وتوطيد علاقتهم بزملائهم الأطباء.



يتنافس كلا من الدكتور محمد الشربينى النقيب الحالى والدكتور عبدالعزيز فودة على مقعد النقيب، وفوق السن الدكتور أشرف العزب والدكتور ممدوح فياض والدكتور مسعد حدو والدكتور هلال هلال والدكتورة هالة هديه، وبالنسبة لمقاعد تحت السن يتنافس كلا من الدكتور حسام فتوح والدكتورة دينا الدنجاوي والدكتورة محمد المحمدي والدكتورة محمود مشعل والدكتور محمد الفيومي.



يقول الدكتور مسعد حدو أحد المرشحين على مقعد فوق السن، إن الغرض من ترشح عدد كبير من الأطباء في انتخابات النقابة ممن يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، هو ضخ دماء جديدة داخل النقابة بأهداف تخدم الأطباء والمرضي.



وأوضح أن الغرض من خوض انتخابات النقابة هو مصلحة النقابة والأطباء بعيدا عن الفكر السياسي والمصالح الشخصية وفي تلك الحالة سيصب ذلك في مصلحة المريض.

