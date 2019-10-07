Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على مرشحى انتخابات نقابة أطباء دمياط الفرعية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
أيام قليلة وتشتعل نقابة الأطباء الفرعية بدمياط، بالمنافسة الحامية بين أعضائها على مقعد النقيب ومقاعد فوق السن ومقاعد تحت السن.

ستجرى الانتخابات وفق قواعد ثابتة منعا لحدوث أي خلاف بين رؤساء لجان الانتخابات والقضاة المشرفين، وسيتسلم كل ناخب 7 ورقات منها واحدة للنقيب العام، وأخرى لفوق السن، يختار منهم الناخب 3 أعضاء، وثالثة تحت السن، يتم اختيار 3 منها، ورابعة للقطاع، بالإضافة إلى 3 ورقات لنقيب الفرعية، وورقة لأعضاء النقابة الفرعية تحت السن، والأخيرة لأعضاء الفرعية تحت السن، ويتم الاختيار حسب العدد المحدد للنقابة الفرعية.

انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بدمياط، بدأت الدعاية لناخبين بجولات تفقدية وزيارية للمستشفيات والوحدات الصحية لشرح البرنامج الانتخابي وتوطيد علاقتهم بزملائهم الأطباء.

يتنافس كلا من الدكتور محمد الشربينى النقيب الحالى والدكتور عبدالعزيز فودة على مقعد النقيب، وفوق السن الدكتور أشرف العزب والدكتور ممدوح فياض والدكتور مسعد حدو والدكتور هلال هلال والدكتورة هالة هديه، وبالنسبة لمقاعد تحت السن يتنافس كلا من الدكتور حسام فتوح والدكتورة دينا الدنجاوي والدكتورة محمد المحمدي والدكتورة محمود مشعل والدكتور محمد الفيومي.

يقول الدكتور مسعد حدو أحد المرشحين على مقعد فوق السن، إن الغرض من ترشح عدد كبير من الأطباء في انتخابات النقابة ممن يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، هو ضخ دماء جديدة داخل النقابة بأهداف تخدم الأطباء والمرضي.

وأوضح أن الغرض من خوض انتخابات النقابة هو مصلحة النقابة والأطباء بعيدا عن الفكر السياسي والمصالح الشخصية وفي تلك الحالة سيصب ذلك في مصلحة المريض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ليست خطيرة.. ليفربول يكشف حجم إصابة محمد صلاح وموعد عودته للملاعب

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

آيات قرآنية لجلب الحظ.. رددها في الصباح

مفاجأة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو عن الزمالك

بسيطة وأنيقة .. شاهد أجمل فساتين كارمن سليمان في عيد ميلادها الـ25

إسرائيل تعترف رسميا بهزيمتها في حرب أكتوبر.. «صدى البلد» ينشر شهادات قادة إسرائيل عن معركة العزة والكرامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اول ظهور لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين بعد زواجهما .. صور

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil