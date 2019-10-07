تحيا مصر: رصدنا مليار جنيه للكشف المبكر عن مسببات ضعف الإبصار.. فيديو

قال المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، محمد مختار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "نور حياة" يوم 26 يناير 2019 للكشف عن مسببات ضعف والإبصار بين الكبار والتلاميذ، لافتًا إلى أن 80% من مسببات ضعف الإبصار من الممكن الشفاء منها تمامًا إذا شخصت بشكل مبكر.





وأضاف المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع على فضائية " dmc"، أن المبادرة بدأت خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى تم الكشف على 100 ألف تلاميذ فى 5 محافظات ونسبة الإصابة بينهم تتراوح مابين 10 و20%.



وتابع المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، أن اليوم هو أول يوم عمل للمبادرة فى المدارس والمستهدف 900 ألف تلميذ وسيتم توفير 132 ألف نظارة طبية من صندوق تحيا مصر، موضحًا أن الصندوق رصد مليار جنيه للمبادرة والمستهدف الكشف على 5 ملايين تلميذ فى المرحلة الابتدائية و2 مليون مواطن وتوفير مليون نظارة للتلاميذ و 2 مليون نظارة للكبار.



وأردف المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، أن المبادرة تتم على 3 سنوات، وسيتم إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء بنهاية عام 2019.

