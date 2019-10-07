خطوتان للخلف.. إعلان هام من إيران للسعودية ودول الخليج العربي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الاثنين أن بلاده ستواصل {جهودها} لتخفيف التوتر مع دول الخليج العربي، مع استمرار وجود أزمة طاحنة بينها وبين الدول العربية، نتيجة للإعتداءات الإيرانية على سيادة الدول العربية.



ويعد البيان الإيراني، تخفيفًا من موقفه المتشدد حيال إستخدام العنف وتصعيده ضد دول الخليج العربي، وبخاصة السعودية، التي تعتبرها عدوتها الكبرى في المنطقة، والدولة التي تقف أمام مشاريعها التخريبية في المنطقة، وذلك بعد تهديد السعودية بالرد وتوعد أمريكي بالمساندة وتوجيه ضربات وقلق روسي ، وتحذير أوروبي وتضامن عربي مع السعودية.



ولذا، استفزت إيران السعودية وأمريكا، لتجر المملكة إلى حرب مفتوحة، يخرج فيها النظام الإيراني من أزماته، وذلك من خلال أمر مرشد إيران على خامنئي لقواته ، بالقيام بعملية غير تقليدية، تمثلت في إغارة طائرات مسيرة من غير طيار على موقعي نفط شركة أرامكو السعودية العملاقة في أبقيق وهجرة خريص، لكن هذا مالم تستجب له السعودية، إذ اختارت دراسة قراراتها بعناية كبيرة.

