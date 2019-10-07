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حوادث

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
نشرت الجردة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاستئذان لـ 21 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
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