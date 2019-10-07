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رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول قد يخسر الدوري بسبب محمد صلاح

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أكد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد، أن نادي ليفربول أصبح قريبًا من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر سيتي قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام ضيفه نادي ولفرهامبتون أمس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من البريميرليج.

وقال نيفيل في تصريحات صحفية:" بكل تأكيد ليفربول الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري، لكن إذا أصيب محمد صلاح أو فان دايك فإن هذا الأمر قد يتغير، مازال هناك 30 مباراة متبقية، مانشستر سيتي ليسوا في حالتهم المعهودة، لديهم مشكلة في خط الدفاع وآلية وضع اللاعبين في المراكز في ذلك الخط، لديهم مشكلة بعد إصابة لابورتي، وكذلك عدم تعويض رحيل كومباني."

وأضاف نيفيل: "هذا الأمر يجعل الأندية المنافسة تفكر في تحقيق الفوز على السيتي مع غياب هؤلاء اللاعبين، الفريق لم يعد كما كان، في الموسم الماضي استطاعوا أن يتفوقوا على ليفربول بسبب أدائهم المميز لكن هذا الموسم فهو الأسوأ لهم، لم يظهروا بهذا الشكل في المواسم الماضية."

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، متفوقًا على منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة.
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