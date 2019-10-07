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اقتصاد

سياحة طول العام.. منح الإيكو سيتى بالعلمين الجديدة جائزة أفضل مشروع مستدام

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
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كتبت- امنه عبد العظيم - زينب ابو الخير
حصد مشروع المدينة المستدامة "الإيكو سيتى" الذى تنشئه مجموعة شركات ماريوت هيلز بمنطقة الساحل الشمالى أفضل مشروع عقارى مستدام بالكامل في الشرق الاوسط و شمال افريقيا في المؤتمر الدولي لأمن المياه والتنمية المستدامة الذى أقيم فى "مراكش" نهاية الإسبوع الماضى فى المملكه المغربيه وافتتحه رئيس الحكومة المغربى سعد الدين العثماني بمشاركة ٣٥ وزيرا من دول مختلفة وأعضاء هيئات منظمات الامم المتحده في الشرق الاوسط و أوروبا.

وأكد الدكتور أحمد حسن رئيس مجموعة شركات ماريوت هيلز العالمية أن 500 خبير دولى قامو بمنح مشروع المدينة المستدامة بالعلمين الجديدة كأفضل مدينة فى الشرق الأوسط، حيث تستهدف المدينة جذب السياحة العالمية من كافة دول العالم فى إطار خطتها لتحويل الساحل الشمالى المصرى لأول إقليم مستدامة فى العالم يعمل طوال العام وليس لثلاثة أشهر فقط.

وأوضح حسن على هامش حصده جائزة الأفضل فى الشرق الأوسط، بأن الخبراء الدوليين من مختلف دول العالم يعتبرون مشروع التنمية المستدامة فى مصر نموذجا يجب أن يطبق فى مختلف دول العالم، مشيرا بأنه مشروع يستهدف فى المقام الاول الحفاظ على الهوية المصرية تراثيا وإجتماعيا وثقافيا واستغلال أمثل للموارد الطبيعية لعمل منتج سياحي مميز و مستدام يستطيع جذب الأنظار الي مصر بعيدا عن سياحه الشواطيء التقليديه.
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