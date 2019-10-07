عريس وعروسة يتركان حفل زفافهما لمشاهدة فريقهما في الدوري التركي.. صور

ترك عريس وعروسة في تركيا، حفل زفافهما، من أجل مشاهدة مباراة فريقهما جالطة سراي، أمام مضيفه جنتشلربيرليجي، ضمن منافسات الدوري التركي.



ونشر موقع "433" الخاص بأبرز لقطات كرة القدم في العالم صورا للعريس والعروسة معلقًا عليها: "عندما يلعب فريقك يوم حفل زفافك".



وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

