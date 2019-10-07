إيران توجه رسالة إلى العراق بشأن التظاهرات

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم، الاثنين، إن طهران تدعو الشعب العراقي إلى التحلي بضبط النفس، بعد أيام من الاضطرابات التي لقي خلالها أكثر من 100 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 6000.



وقال المتحدث الرسمي علي ربيعي في مؤتمر صحفي "ستقف إيران دوما إلى جانب الأمة العراقية والحكومة العراقية. ندعوهم إلى الحفاظ على الوحدة والتحلي بضبط النفس".



وذكر أيضا أن طهران ستواصل جهودها لتهدئة التوتر مع دول الخليج من خلال تحسين العلاقات مع جيرانها الخليجيين.