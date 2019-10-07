فيديوجراف| فيلم الممر يجمع المصريين في عيد النصر

نال فيلم الممر، ردود أفعال واسعة منذ عرضه في السينمات كما واصل نجاحه على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب 6 أكتوبر وذلك بالرغم من تناول الفيلم لحرب الاستنزاف، وعدم تناوله لحرب 6 أكتوبر.



عُرض الفيلم مساء أمس الأحد الفيلم على القناة الأولى وعلى قناة On E.



اجتاحت ردود أفعال المصريين وإشادتهم بالفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الفيلم حديث الساعة ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي تعليقات الجمهور على الفيلم.