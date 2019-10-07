شاهد.. مدرس يضرب طالبة داخل الفصل بطريقة غير لائقة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لمدرس انفعل على إحدى الطالبات بالفصل الدراسي بطريقة عنيفة جدا، وصلت إلى حد الضرب.



ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يتعدى مدته دقيقة واحدة المدرس وهو يتحدث مع طالبة جالسة وبدا أنهما يتشاجران حتى فقد المعلم أعصابه وحمل مقعد خشبي تجلس عليه الفتاة المجاورة لها وطرحها أرضا.



اشتعل الشجار بينهما بصوت مرتفع، ويبدو أن هذا المقطع يرجع إلى مكان تعليمي بتركيا، كما أوضحت بعض التعليقات على مقطع الفيديو الذي نشره موقع عاجل الجزائري، وتخطى عدد المشاهدات 16 مليون مشاهدة وتم تداوله آلاف المرات.



وانتقد الكثير موقف المعلم العنيف، ووصفوه بأنه لا يتناسب مع مهنته المقدسة كمعلم، وطالبوا بضرورة تدخل أهل الفتاة المتضررة.



