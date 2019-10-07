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حوادث

ضبط 3 عاطلين بالإسكندرية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإسكندرية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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أحمد عبد العزيز
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة محرم بك من "طالب"، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلًا سيارة فان، قام مجهولان من مستقليها بافتعال مشاجرة معه والتعدي عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والاستيلاء منه على (مبلغ ألف جنيه - هاتفه المحمول) كرهًا عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، (لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة فان قيادة المتهم الثالث وملك "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز")، وبحوزتهم (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين، مطواة"- مبلغ مالى قدره 900 جنيه - هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة وأن الهاتف والمبلغ المالي مستولى عليهما من المجنى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ، بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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