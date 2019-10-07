انطلاق نور حياة لمكافحة مسببات ضعف الإبصار بالقليوبية.. صور

كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.







أطلق الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إشارة البدء للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" والتي تستهدف 120 ألف طالب في 135 مدرسة بإدارة بنها.قال المحافظ خلال تدشين المبادرة بمدرسة "ابن خلدون" إن الحملة الرئيسية تهدف إلى مواجهة الإهمال في الكشف المبكر على مسببات العمى وفقدان وضعف البصر وفق المبادرة الرئاسية "نور الحياة" إذ يجري الكشف على الطلاب للكشف عن أي مسبب للمشاكل الصحية في الإبصار.وأشار عبد الحليم إلى وجود تنسيق كامل بين مديريتي التعليم والصحة وصندوق تحيا مصر والمستشفيات المشاركة في الحملة، للتعامل السريع مع الحالات المحولة من خلال المبادرة للعلاج وكذا تنظيم القوافل الطبية للكشف المبكر على طلاب المدارس.وثمن المحافظ من أهمية الحملة والمبادرة الرئيسية مشيرا إلى أنها انطلقت، اليوم، في 10 محافظات من ضمنها القليوبية، وتهتم بالكشف على طلبة المدارس في كافة المراحل التعليمية، وأنه وجه كافة الجهات التنفيذية بالتنسيق وتذليل أي عقبات تعرقل مسيرة المبادرة.شارك في تدشين الحملة الدكتور عواد أحمد عواد السكرتير العام للمحافظة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الهادي مدير مستشفي رمد بنها وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها صندوق تحيا مصر في العاشر من فبراير الماضي.وقال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس تسهدف عشرة محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية.وأشار عبدالفتاح الى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي على ما أكثر من 900 ألف تلميذ بالمحافظات العشرة وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020 وذلك على النحو التالي: 120 ألف تلميذ في 135 مدرسة بمحافظة القليوبية، 120 ألف تلميذ في 249 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 120 ألف تلميذ في 276 مدرسة بمحافظة الشرقية، 120 ألف تلميذ في 331 مدرسة بمحافظة بني سويف، 120 ألف تلميذ في 288 مدرسة بمحافظة المنيا، 120 ألف تلميذ في 306 مدارس بمحافظة قنا، 60 ألف تلميذ في 199 مدرسة بمحافظة الأقصر، 60 الف تلميذ في 109 مدارس بمحافظة السويس، 120 الف تلميذ في 156 مدرسة بمحافظة الاسكندرية، و30 ألف تلميذ في 151 مدرسة بمحافظة مطروح.وتابع عبدالفتاح أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل جميع العقبات أمام الفريق الطبي.وأوضح عبد الفتاح أنه توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.