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اقتصاد

أحمد صبور: القطاع العقارى جاذب للاستثمار خلال الفترة المقبلة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:14 م
أحمد صبري
أحمد صبري
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كتبت- زينب ابو الخير
كشف المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلي للتنمية العمرانية أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع حقق نسبة نمو لا تقل عن 16% خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الشركة حصلت على أراضى خلال الفترة الماضية، إيمانا منها بأهمية القطاع العقارى رواجه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة بمصر شهد نموًا ملحوظًا فى النصف الأول من عام 2019، حيث ارتفع معدل الإيرادات بنسبة 36.7% ليصل إلى 7.3 مليار دولار، وفقا لبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.

ونوه إلى أن الشركة تعاقدت مؤخرا لمشروع لاند مارك صبور مع جيه إل إل لتوفير خدمات الإستشارات والتأجير المتميزة بمشروعها بالتجمع الخامس، والذى يقام على مساحة مباني 85 ألف متر مربع، وتبلغ استثمارات المشروع حوالي 2 مليار جنيه.
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