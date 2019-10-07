العراق.. بدء محاسبة الضباط المتورطين في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية إحالة ضباط للتحقيق بتهمة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.



وقالت قيادة العمليات المشتركة لقناة سكاي نيوز إن عملية محاسبة الضباط العراقيين والآمرين ممن ارتكبوا أخطاء خلال الاحتجاجات قد بدأت.



ويأتي ذلك بعدما اعترفت القوات العراقية باستخدامها "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين غداة مقتل 15 شخصًا ليلا، وإصابة 50 آخرين في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة في شرق بغداد يوم الأحد.



ووقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد ويضاف القتلى الجدد إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في الاحتجاجات التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية بسبب الفساد والبطالة.



وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن مقتل 104 أشخاص، وإصابة 6107 آخرين، مشيرة إلى اعتقال بعض "المندسين".

