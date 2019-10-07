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رياضة

مباراة ودية لـ النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض مباراة ودية الأسبوع المقبل، لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة.

وعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون أمس لتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على خوض مباراة ودية، على أن يحدد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري العام برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات على سموحة والإنتاج الحربي، وأسوان، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين معنويا وفنيا للمرحلة المقبلة.
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