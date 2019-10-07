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تعليم

مبادرة صنايعية مصر.. تاهيل طلاب جامعة العريش علي الحرف المهنية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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احمد صالح
تخطو جامعة العريش مرحلة جديدة نحو تاهيل طلاب الكليات علي مختلف الحرف المهنية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتنفيذ ( مبادرة صنايعية مصر ) .

وفي هذا الصدد .. تم تطبيق بنود البرتوكول بين الجامعة والقوي العاملة بالمحافظة، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، و الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة ، واشراف الدكتور حس عبد المنعم الدمرداش نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

و تم تنفيذ برنامج تدريبي لطلاب الجامعة علي المهن و الحرف اليدوية خلال شهر سبتمبر 2019، وذلك بهدف تاهيل الطلبة والطالبات علي حرف متنوعة تفيدهم في حياتهم العملية، وتمكينهم من زيادة خبراتهم الي جانب اكتساب جرعات التعليم في الكلية التي يدرس فيها الطالب.

وقد تم التدريب الطلاب علي اعمال الخياطة و التطريز و خراطة الارابيسك و اعمال الخرز و التدريب بورش النجارة و الخراطة و اصلاح الادوات المنزلية و التبريد و التكيف وقد اكتسب الطلاب مهارات عديدة علي مختلف الحرب علي ايدي مدربين مهرة بمركز التدريب بمديرية القوي العاملة

وقد عرض الطلاب منتجاتهم بعد انتهاء فترة التدريب علي رئيس الجامعة الذي اثني عليها و التي شارك فيها طلاب من مختلف كليات الجامعة

واكد الدكتور حبش ، علي انه سيتم عمل معرض في اطار احتفالات اكتوبر المجيدة ٧٣م لعرض اعمال الطلاب المتميزة التي تنتجها الطلاب بعد انتهاء فترة التدريب
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