خبير مصرفي: الصكوك أفضل آلية لتمويل مشروعات التنمية الكبرى بمصر

شملت التعديلات الأخيرة بقانون سوق رأس المال المصري رقم 17 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في 22/11/2018 توفير مجموعة من الأدوات المالية جديدة ومنها العقود الآجلة وعروض الشراء بقصد الاستحواذ والصكوك وذلك لزيادة كفاءة وعمق السوق سوق رأس المال المصري، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد المخاطر المختلفة وهي تعد من أهم خطوات الحكومة المصرية في تطوير سوق رأس المال المصري وتنويع أدواته المالية.



ورصدت دراسة مصرفية للخبير المصرفي والمحاضر أحمد شوقي سليمان، دور الصكوك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى في مصر، وقالت الدراسة إن الصكوك تعد من أبرز الأدوات المالية التي شملها القانون وهي أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عامًا وتمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.



وقال الدكتور أحمد شوقي، إن الصكوك تصدر في شكل صكوك المضاربة، أو صكوك المرابـحة، أو صكوك المشاركة، أو صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات وأي صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية. وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلًا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفًا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.



وتابع شوقي، بدأت الصكوك في الانتشار في الأسواق العالمية واستطاعت أن تستقطب أعدادًا كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم، وتنوعت هياكل إصدارات الصكوك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن السوق المالية الإسلامية الدولية IIFM للعام 2018 حيث تمثل صكوك الوكالة نسبة 50% من إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك بقيمة تصل إلي16,570 مليار$، و تمثل إصدارات الصكوك الهجينة نسبة 25% والتي تجمع بين نوعين أو أكثر من الصكوك حيث تم إصدار صكوك تجمع في هيكلها بين صكوك الوكالة والمرابحة بقيمة 2,100 مليار$، وبقيمة 2 مليار $ تجمع ما بين صكوك مضاربة ومرابحة، وبقيمة 1,690 مليار$ تجمع ما بين صكوك وكالة ومضاربة، وبقيمة 900 مليون$ تجمع مابين صكوك إجارة ومرابحة، وبقيمة 351 مليون$ تجمع ما بين صكوك إجارة ومشاركة.



وأكد شوقي، أن صكوك الإجارة تم إصدارها بنسبة 17% من الإصدارات العالمية للصكوك بقيمة 5,772 مليار$، وصكوك مضاربة بقيمة 1,955 مليار$ بنسبة 6% من إجمالي قيمة الإصدارات العالمية للصكوك.



وأوضح شوقي أن مصر يمكنها الاستعانة بالتجارب الدولية الرائدة وعلى رأسها تجربة دول ماليزيا والسعودية والإمارات من خلال الاعتماد على إصدارات الصكوك السيادية (الحكومية) حيث يمثل إصدارات الصكوك السيادية على المستوى العالمي 74% من إجمالي إصدارات الصكوك لعام 2018 ويستحوذ القطاع الحكومي علي نسبة تصل إلي 55% من إصدارات الصكوك، حيث قامت الحكومة الماليزية بإصدار صكوك لمدة 11 عام بقيمة 15,036 مليار رينجيت ماليزي، وأصدرت وزارة المالية السعودية صكوك لمدة 5 أعوام بقيمة 8,854 ريال سعودي وصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة 10 أعوام، وقد أصدرت الشركة السعودية للكهرباء صكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة 8 سنوات، وأصدرت الحكومة الاندونيسية صكوك لمدة 8 سنوات بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، وأصدرت موانئ دبي العالمية صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات خلال العام 2018.



وأكد الخبير المصرفي، أن الحكومة المصرية تستطيع الاعتماد على الصكوك السيادية كأحد الأدوات المساهمة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الحالية كإنشاء العديد من المدن الجديدة ومن أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة ومنتجع الجلالة. وإنشاء العديد من الموانئ الحيوية ومنها ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، منطقة وميناء شرق بورسعيد، وميناء الأدبية، ميناء الطور. ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، محطة توليد كهرباء حرارية، ومحطات الطاقة الشمسية بسفاجة، محطة الطاقة الشمسية فارس.



وأرجع شوقي، ذلك إلى أن الصكوك السيادية تساعد في توفير التمويل اللازم للحكومة بشكل سريع ومرن لتمكينها من تنفيذ مشاريعها والتنموية من خارج القطاع المصرفي، وإيجاد الحلول للمشكلات المالية (عجز الموازنة)، وتحقق عوائد مرضية للمستثمرين وتساعد في حل مشكلة إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي كما أن الصكوك السيادية تساهم في إنعاش الاقتصاد وذلك بتحريك رؤوس الأموال الراكدة الباحثة عن استثمارات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدارة السيولة علي مستوي الاقتصاد الكلي من خلال امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة، كما إنها أداة استثمارية جديدة ومنافسة لشهادات الاستثمار والسندات، وتمكن الدولة من المضي قدمًا في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية دون إضافة أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة.



الجدير بالذكر أن إجمالي قيمة الإصدارات العالمية للصكوك 123,15 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2018 بمعدل نمو حوالي 5,5% مقارنة 116,71 بنهاية عام 2017 وبمعدل نمو يصل إلى 33% مقارنة 87,78 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2016، ويقدر إجمالي إصدارات الصكوك 103,8 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو 2019 وفقًا لإحصائيات سوق التمويل الإسلامي بماليزيا MIFC، وتمثل الصكوك 24,2% من إجمالي صناعة المالية الإسلامية عالميًا، وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب خلال الخمسة عشر عام الماضية 30,6%.

