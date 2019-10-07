ضبط سارقي 700 ألف جنيه من خزينة شركة بالقليوبية.. تفاصيل

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقرر الأول أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة بصفة دائمة عقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ ذلك إتفق مع الثانى على إرتكاب الواقعة و توجها لمقر الشركة وتسلقا السور الخاص بها وتمكنا من دخول مبناها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى ثم الدلوف لغرفة الخزينة عقب كسر النافذة الخاصة بها ثم قاما عقب ذلك بكسر الخزينة بإستخدام (عتلة حديدية - أجنة)، والإستيلاء على المبلغ المالى ، وبإرشادهما تم ضبط (مبلغ 560 ألف جنيه -3 هواتف محمولة "قاما بشرائها من المبلغ المستولى عليه") ، وقررا إنفاق باقى المبلغ.







ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي المتهمين بسرقة قرابة 700 ألف جنيه من داخل خزينة إحدى الشركات التجارية بالقليوبية تبين أن وراء الواقعة عاطل وحداد، ومن ثم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وتلقى قسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من (مالك شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الخزينة الموضوعة بمقر شركته وسرقة مبلغ قدره (680 ألف جنيه) من داخلها ووجود كسر بنافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى بمبنى الشركة وكسر بالباب الخاص بغرفة الخزينة وبعثرة محتوياتها.وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (حداد – عاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة".تم إتخاذ الإجراءات القانونية.