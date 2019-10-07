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اقتصاد

أيمن سامي: 3% ارتفاعا فى الطلب على إيجارات الوحدات الإدارية بالقاهرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:13 م
سامي
سامي
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كتبت- زينب ابو الخير
كشف أيمن سامى رئيس شركة جى ال ال للاستشارات أن الربع الأول من عام 2019 شهد ارتفاعا فى إيجارات الوحدات الإدارية بالقاهرة، حيث سجلت زيادة بنسبة 3%، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي المطرد خلال الفترة الماضية.

وأشار أيمن سامى إلى أن القطاع العقارى من أكثر القطاعات التى ساهمت فى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى.

وتصدر قطاع العقارات تداولات البورصة المصرية خلال الربع الثانى من العام الجارى، فبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 5.9 مليار جنيه، واستحوذت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على القيمة الأعلى من هذه التداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه، تليها مجموعة طلعت مصطفى بقيمة إجمالية للتداولات 1.2 مليار جنيه، ثم شركة بالم هيلز بقيمة إجمالية للتداولات 974.2 مليون جنيه ويليها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة إجمالية للتداولات 669.3 مليون جنيه، ثم شركة سوديك للتنمية العمرانية بقيمة إجمالية للتداولات 529.5 مليون جنيه وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات لشركة اعمار مصر للتنمية العمرانية 319.7 مليون جنيه وأخيرا مجموعة بورتو جروب بقيمة إجمالية للتداولات 45.2 مليون جنيه.
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