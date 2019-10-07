الإسكان: أتوبيسات لربط 6 أكتوبر والشيخ زايد بـ جامعة القاهرة وميدان عبدالمنعم رياض

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن مشروع الأتوبيس الفائق الجودة يعد أحد مشروعات "استدامة النقل فى مصر"، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بوزارة النقل، والقطاع الخاص ممثلا فى التحالف المصرى الإماراتى (شركة مواصلات مصر) ويعتبر نقلة نوعية فى نقل الركاب فى مصر.



وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة بخدمات مميزة تقدم لأول مرة في مصر، لربط مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وطريق الواحات/ الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة، وميدان عبدالمنعم رياض.



ونوه الوزير،إلى أن المشروع يعمل على تغيير ثقافة النقل وتغيير أسلوب الانتقال للتحول من استخدام السيارات إلى استخدام الأتوبيس الفائق الجودة، مما يؤدى حتما إلى خفض الكثافة المرورية، وتوفير استهلاك الوقود، وتقليل انبعاث الغازات الملوثة للهواء وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى، وخفض عدد حالات حوادث السيارات، وتقليل زمن الانتقال، وتقليل تكاليف صيانة السيارات الخاصة، وتقليل تكاليف استيراد قطع غيار السيارات،وذلك عن طريق تشجيع مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام أتوبيسات ذات جودة فائقة بما يتوافق مع التوجهات فى دول العالم المتقدم.



وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: إنه من المقرر إنشاء ٧ خطوط أتوبيس جديدة ، وقوامها نحو ٥٠ أتوبيسا فائق الجودة،لافتا إلى أن المشروع يتبع نظام إلكترونى جديد ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتشغيل الأتوبيسات، مما يوفر متابعة دائمة للمشروع و إصدار التذاكر داخل الأتوبيس بالمحطات الرئيسية، وعرض خط السير و نقاط التوقف على الشاشة الإلكترونية الموجودة داخل الأتوبيس، ووجود شاشة إلكترونية فى مقدمة الأتوبيس و أخرى جانبية لعرض المسار والإتجاه للركاب المنتظرين بمواقف الأتوبيس على المسارات، والمنتظرين بالمحطات، وبث معلومات فورية مستمرة لحركة الأتوبيسات للمستخدمين على الهاتف المحمول، والحاسب الآلى ووجود اتصال دائم بشبكة الانترنت متاح للركاب داخل الأتوبيس عن طريق جهاز Wi-Fi ، ووجود مصدر لشحن الهاتف المحمول بكل مقعد.



وأضاف: تضم خطوط سير الأتوبيس خطا مباشرا بدون توقف من مدينة 6 أكتوبر إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وعبدالمنعم رياض، وخطين داخليين في مدينة 6 أكتوبر لخدمة سكانها وتغذية الخط المباشر، وخطين مباشرين من الشيخ زايد، ومدينة الإنتاج الإعلامي حتى محطة مترو جامعة القاهرة. وعبدالمنعم رياض.



وقام جهاز مدينة السادس من أكتوبر بتوفير ثلاث قطع أراض بملحقاتها من منشآت وأعمال تنسيق موقع وأسوار لخدمة المشروع وتتمثل فى: الجراچ ويقع بالفاصل السكنى الصناعى بجوار ميدان ليلة القدر بمساحة ٥٠٠٠ متر مربع، وتم الإنتهاء من جميع المبانى الإدارية والتشطيبات، وتم الإنتهاء من أعمال توصيلات المياه والصرف والكهرباء، وتم عمل طبقة الأسفلت السطحية، ونقطة التوقف بدريم لاند، وتقع على طريق الواحات أمام مدخل دريم لاند بمساحة ٣٠ مترا مربعا، ومحطة التوقف النهائية بمساحة ١٢٥٠٠ متر مربع.

