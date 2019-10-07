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اقتصاد

على عبدالقادر: الحكومة نجحت في التعامل مع ملف دعم الطاقة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:16 م
عبد القادر
عبد القادر
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس علي عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الحكومة بتخفيض أسعار البنزين بكافة أنواعه «95 و92 80 » يؤكد قوة أداء الاقتصاد المصري الكلي، وشفافية الحكومة في تحريك أسعار الطاقة وفقًا لأى تغيير فى الأسعار العالمية.

وأوضح «عبدالقادر»، أن هذا الخفض فى أسعار البنزين يعد الأول فى مصر علي مدي تاريخ طويل، ويعد دليلًا على نجاح الحكومة في التعامل مع ملف دعم الطاقة بصفة عامة، لافتًا إلى انخفاض بعض أسعار السلع ومنها الأغذية والخضراوات .

وأضاف أنه بالرغم من محدودية نسبة الخفض والتى تراوحت بين 2و3% إلا أن القرار يحمل آثارًا إيجابية على الاقتصاد والمواطن المصرى، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التخفيضات فى الأسعار تزامنًا مع تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية .

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