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حوادث

ضبط عصابة طظه وليزا لسرقة مصانع ومخازن قليوب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض واقعة السطو على محتويات مخزن أحد المصانع بقليوب إذ تبين أن 5 عاطلين كونوا عصابة لسرقة المحال والمتاجر وراء الواقعة، وألقت أجهزة البحث الجنائي القبض عليهم وجري بإرشادهم التحفظ على المسروقات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة الواقعة.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب بورود بلاغ من محمد ا.م، مدير مصنع، باكتشافه سرقة محتويات من داخل المخزن الخاص بالمصنع عبارة عن "جهاز توزيع كهرباء ومولد كهرباء بالكابل الخاص به و32 كرتونة مسمار كبير و3 كرتونة مسمار صغير و3 شاشة كمبيوتر و3 كيبورد وكيسة كمبيوتر و2 عتلة حديد و2 سماعة كمبيوتر وسلسلة حديدية و2 قفل حديدي خاصين بالمخزن المذكور ولا يتهم أحد بالسرقة.

وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالانتقال والفحص، وإجراء التحريات السرية تبين أن مرتكبي الواقعة كل من أحمد م.س وشهرته "كريم طظه" عاطل وسابق اتهامه في قضية سرقة، ومحمد رم عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا (سرقة – مخدرات – سلاح)، وعلي م ع وشهرته "عاشور خالد" 28 سنة عاطل، وإبراهيم ص س وشهرته "إبراهيم ليزا " عاطل و هاني و.م 35 سنة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك وبحوزتهم الآتي الأول: سلاح ناري فرد خرطوش بروحين محلي و2 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي 5000 جنيه والثاني سلاح ناري فرد خرطوش محلي و2 طلقة من ذات العيار والثالث سلاح أبيض "سنجة" ومقص حديدي، والرابع بلطة ومطرقة حديدية والخامس سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي 3000 جنيه.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها، وضبط مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الخامس والمستخدمة في الواقعة وجرى التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.
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