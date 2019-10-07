السعودية تفرض رسوما على استخدام الطرق.. النقل تكشف الحقيقة

تناقلت وسائل إعلام سعودية محلية أخبارا تفيد بأن وزارة النقل السعودية تعتزم فرض رسوم على مختلف وسائل المواصلات نظير استخدام الطرق.



وأثارات تلك الأخبار جدلا واسعا في شوارع المملكة، إلا أن المتحدث باسم وزارة النقل السعودية نفى صحة هذه الأخبار، التي نقلت أن وزارة النقل تعتزم فرض تعريفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020، وفق صحيفة «عكاظ» السعودية.



وقال المتحدث باسم وزارة النقل السعودية، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن مقترح فرض رسوم على الطرق لايزال قيد الدراسة، وذلك لحين استكماله.



وأضافت وزارة النقل السعودية على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أن فرض الرسوم على الطرق لم يقترب من التنفيذ حتى اللحظة ولن يتم تنفيذه بداية عام 2020، منوها إلى أن هذا الأمر هو ما صرح به وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في لقاء سابق مع صحيفة «الشرق الأوسط» في سبتمبر الماضي.



كما بين المتحدث باسم وزارة النقل أن الوزارة تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل ما ينشر عنها من معلومات مغلوطة، أو ما يسيء لها.