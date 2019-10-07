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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تتسلم 5 مقاتلات من الولايات المتحدة وتطلق أقمارا للتجسس 2022

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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أ ش أ
تبدأ كوريا الجنوبية تنفيذ المشروع الثاني لـ إف إكس (الطائرة المقاتلة التجريبية) عام 2021 لمدة 5 سنوات، مع ضخ 4 تريليونات وون ما يعادل 3.34 مليار دولار، كما تعتزم إطلاق أقمار صناعية للتجسس تدريجيا ابتداء من عام 2022.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن إدارة برنامج التطوير الدفاعي، في اجتماع برلماني اليوم الاثنين، خططها لتنفيذ المشاريع الدفاعية الرئيسية، مؤكدة أنه بشأن شراء الطائرة المقاتلة من طراز "إف -35 أيه" من الولايات المتحدة من المتوقع أن تتسلم كوريا الجنوبية 5 طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 أيه" إضافيا حتى نهاية العام الجاري.

ويمكن للمقاتلة الانطلاق بسرعة فائقة تبلغ حوالي 1.8 ماخ، ويصل نصف قطر القطر القتالي لها 1,093 كلم، ويمكنها حمل ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) وقنابل صغيرة القطر.

وبدأت البلاد في تسلم الطائرات المقاتلة منذ نهاية مارس الماضي مع وصول الطائرتين المقاتلتين إلى البلاد، وتسلمت 8 طائرات مقاتلة حتى الآن، وتتسلم 5 طائرات مقاتلة إضافيا ليرتفع عددها إلى 13 مقاتلة بحلول نهاية هذا العام.

وتم اختيار الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 أيه سلاحا إستراتيجيا للقوات الجوية الكورية الجنوبية في المشروع الأول لـ إف إكس، ومن المقرر أن تنشر 40 طائرة مقاتلة بحلول عام 2021 مع ضخ 7.4 تريليون وون من الميزانية الوطنية.

وأضافت الإدارة أن كوريا الجنوبية ستدخل 4 طائرات مسيرة "غلوبال هوك التجسسية، ومن المقرر وصول واحدة منها إلى البلاد في وقت قريب.
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