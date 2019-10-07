Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رئيس دار الأوبرا لـ أ ش أ: احتفال كبير للأوبرا في عيدها الـ 31 بحضور وزيرة الثقافة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:01 م
دار الأوبرا
دار الأوبرا
Advertisements
أ ش أ
قال رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، إنه سيتم الاحتفال بعيد الأوبرا الحادي والثلاثين، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين (10 و11 أكتوبر الجاري) على المسرح الكبير بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

وأضاف صابر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - إن دار الأوبرا أعدت برنامجا مميزا لهذه المناسبة، حيث تشارك في الاحتفال أكبر فرق الأوبرا، وعلى رأسها فرقة الباليه التي ستقدم الفصل الثاني من بحيرة البجع، فرقة الموسيقى العربية التي ستقدم مختارات من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديم بعض الأغاني العالمية.

وأوضح أن وزيرة الثقافة ستكرم عددا من فناني الأوبرا وهم المايسترو سليم سحاب، مصطفى ناجي، رضا الوكيل، إيمان مصطفى، محمد حمدي، جيهان مرسي، وليد عوني، عمر فرحات، صبحي بدير، لمياء زايد، نيفين علوبة وحسن شرارة.

يذكر أن دار الأوبرا، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد الذي تم تشيديه كمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعد هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869 واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.
Advertisements

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو..جينيراسيون ينشر مستند كاف.. كهربا يترقب جلسة الحسم مع الأهلي.. حسام البدري يلغي مران المنتخب

أبرزهن منة فضالي ومايا دياب.. النجمات يودعن الصيف بإطلالات جريئة على البحر

النواب يوافق على تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

جينيراسيون ينشر مستند الكاف قبل ساعات من حسم أزمة مباراته مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حيلة لتهريب المخدرات.. السر في فيونكة الشعر.. شاهد

أخرهن حنان مطاوع وجنات.. نجمات فقدن الوزن بعد أيام من الولادة

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض