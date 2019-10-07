رئيس دار الأوبرا لـ أ ش أ: احتفال كبير للأوبرا في عيدها الـ 31 بحضور وزيرة الثقافة

قال رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، إنه سيتم الاحتفال بعيد الأوبرا الحادي والثلاثين، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين (10 و11 أكتوبر الجاري) على المسرح الكبير بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.





وأضاف صابر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - إن دار الأوبرا أعدت برنامجا مميزا لهذه المناسبة، حيث تشارك في الاحتفال أكبر فرق الأوبرا، وعلى رأسها فرقة الباليه التي ستقدم الفصل الثاني من بحيرة البجع، فرقة الموسيقى العربية التي ستقدم مختارات من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديم بعض الأغاني العالمية.





وأوضح أن وزيرة الثقافة ستكرم عددا من فناني الأوبرا وهم المايسترو سليم سحاب، مصطفى ناجي، رضا الوكيل، إيمان مصطفى، محمد حمدي، جيهان مرسي، وليد عوني، عمر فرحات، صبحي بدير، لمياء زايد، نيفين علوبة وحسن شرارة.





يذكر أن دار الأوبرا، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد الذي تم تشيديه كمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.





ويعد هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869 واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.