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توك شو

تؤدى للوفاة.. تعرف على التأثيرات السلبية للمضادات الحيوية.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:30 م
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور عماد حلمى، استشارى جراحة الوجه والفكين والأسنان بطب قصر العيني، إن المضادات الحيوية خطيرة جدا على الأسنان واللثة، مشيرا إلى أن سوء إستخدامها بمصر أدى إلى بروز وظهور بكتيريا قاتلة تصيب الأطفال والكبار.

وأضاف "حلمي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن البكتيريا الموجودة بالمضادات الحيوية تؤدى إلى التوجه إلى العناية المركزة، موضحا أن كل فرد بالمجتمع بمجرد أن يشعر بمرض بجسمه يستخدمه.

وحذر من استخدام المضادات الحيوية، حيث لها تأثير ضار جدا على الجسم، لافتا إلى أنه يجب إستخدامها تحت إشراف طبيب وتتبع إستخدامها فى الوقت والزمن والتكرار بالطريقة التي ينصحك بها .

وأكد أن استخدام هذه البكتيريا تؤدي إلى أكل لحم الوجه والرقبة والبطن، موضحا أنه لا يوجد أى نوع من المضادات يؤثر فيها وتؤدى إلى الوفاة، مشيرا إلى أنه ينصح باستخدامها فى حالة وجود القيح والحرارة المرتفعة ووجود احمرار في المنطقة بالجسم تحت إشراف الطبيب، لافتا إلى وجوب تحريم إستخدامها بمصر بدون وصفة طبية.
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