محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم مدرسة المحمدية الإسلامية بنين وحضانة الفردوس الإسلامية التابعتين لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالدقهلية، بحضور المهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة الجمعية ووليد خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.



وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الفصول للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، كما تفقد غرفة الحاسب الآلي والمكتبة ودورات المياه وذلك بعد تطوير ورفع كفاءة المدرسة والحضانة وتطوير البنية التحتية لهما.



واستمع شاروبيم لشرح عن آليات عمل السبورة الذكية وتحدث مع الطلاب للتعرف على مدى رضاهم بالأداء داخل المدرسة والاطمئنان على توافر احتياجاتهم التعليمية والتربوية وتوفير مطالبهم التعليمية،وقال أتمنى أن يستفيد ابنائنا من التطوير المستمر لأدوات وآليات القطاع التعليمي.



وكرم محافظ الدقهلية الطالبة سهيلة محمد أحمد حامد لتفوقها في الشهادة الثانوية وحصولها على ترتيب على مستوى الجمهورية وهي من أبناء جمعية المحافظة على القرآن الكريم.



تجدر الإشارة إلى أن مدرسة المحمدية تضم 30 فصلا دراسيا منهم 24 فصلا ابتدائيا بإجمالي 1043 طالبا و6فصول إعدادي باجمالي 292 طالبا، أما حضانة الفردوس تضم 14 فصلا بإجمالي 720 تلميذا تشمل فصل تمهيدي بالاضافة إلى 5 فصول kg1و8 فصول kg2 .



وأكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل لمتطلبات العملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة وقال إن التعليم له أولوية لدى الدولة واعتبارها مسألة أمن قومي، وأكد أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات في التعاون مع الدولة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية.



في ختام زيارته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية درعا تقديرا لمحافظ الدقهلية على جهوده ودعمه المتواصل للقطاع التعليمي ومختلف القطاعات.