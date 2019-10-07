Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:00 م
افتتاح المدرسة المحمدية
افتتاح المدرسة المحمدية بالدقهلية وحضانة الفردوس الاسلامية ب
Advertisements
همت الحسينى
افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم مدرسة المحمدية الإسلامية بنين وحضانة الفردوس الإسلامية التابعتين لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالدقهلية، بحضور المهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة الجمعية ووليد خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الفصول للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، كما تفقد غرفة الحاسب الآلي والمكتبة ودورات المياه وذلك بعد تطوير ورفع كفاءة المدرسة والحضانة وتطوير البنية التحتية لهما.

واستمع شاروبيم لشرح عن آليات عمل السبورة الذكية وتحدث مع الطلاب للتعرف على مدى رضاهم بالأداء داخل المدرسة والاطمئنان على توافر احتياجاتهم التعليمية والتربوية وتوفير مطالبهم التعليمية،وقال أتمنى أن يستفيد ابنائنا من التطوير المستمر لأدوات وآليات القطاع التعليمي.

وكرم محافظ الدقهلية الطالبة سهيلة محمد أحمد حامد لتفوقها في الشهادة الثانوية وحصولها على ترتيب على مستوى الجمهورية وهي من أبناء جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة المحمدية تضم 30 فصلا دراسيا منهم 24 فصلا ابتدائيا بإجمالي 1043 طالبا و6فصول إعدادي باجمالي 292 طالبا، أما حضانة الفردوس تضم 14 فصلا بإجمالي 720 تلميذا تشمل فصل تمهيدي بالاضافة إلى 5 فصول kg1و8 فصول kg2 .

وأكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل لمتطلبات العملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة وقال إن التعليم له أولوية لدى الدولة واعتبارها مسألة أمن قومي، وأكد أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات في التعاون مع الدولة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية.

في ختام زيارته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية درعا تقديرا لمحافظ الدقهلية على جهوده ودعمه المتواصل للقطاع التعليمي ومختلف القطاعات.
محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما
محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما
محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما
محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما
محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما
محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة المحمدية وحضانة الفردوس بعد تطويرهما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

18 مليون جنيه لصيانة 10 مدارس في الدقهلية قبل بدء الدراسة

محافظ الدقهلية: 407 فصول جديدة تدخل الخدمة بتكلفة 207 ملايين جنيه

اعتبروهم ولادكم.. محافظ الدقهلية يحيل مدير إدارة للتحقيق ويوقف مدير مدرسة

بدء الدراسة في محافظات الجمهورية.. المحافظون يتفقدون أول يوم دراسي.. وأولياء الأمور بصحبة أولادهم.. وانتظام الدراسة في الجامعات

ترشيحاتنا

كائنات أول مرة هتشوفها .. أغرب الحيوانات على الأرض

بسيطة وأنيقة .. شاهد أجمل فساتين كارمن سليمان في عيد ميلادها الـ25

فيديوجراف| فيلم الممر يجمع المصريين في عيد النصر

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

سحر لا تتخيله.. تناول كوب ماء دافئ قبل الإفطار علاج لـ 5 مشاكل

السعودية تفرض رسوما على استخدام الطرق.. النقل تكشف الحقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اول ظهور لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين بعد زواجهما .. صور

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Family