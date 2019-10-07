ريهام سعيد تكشف مفاجأة حول موعد انتهاء عقدها مع قناة الحياة

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن موعد انتهاء عقدها مع قناة الحياة، جاء عقب أسبوع واحد من قرار إيقافها بسبب حلقتها عن السمنة.
وكتبت ريهام سعيد من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام": "للتوضيح العقد مع قناة الحياة انتهى في 31 أغسطس 2019".
وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد، بعد أن خرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.
وكتبت ريهام سعيد من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام": "للتوضيح العقد مع قناة الحياة انتهى في 31 أغسطس 2019".
وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد، بعد أن خرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.