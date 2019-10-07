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أخبار البلد

ريهام سعيد تكشف مفاجأة حول موعد انتهاء عقدها مع قناة الحياة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:58 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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منار نور
قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن موعد انتهاء عقدها مع قناة الحياة، جاء عقب أسبوع واحد من ‏قرار إيقافها بسبب حلقتها عن السمنة.

وكتبت ريهام سعيد من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام": "للتوضيح العقد مع قناة الحياة انتهى في 31 أغسطس 2019".

وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد، بعد أن خرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.
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