ريهام سعيد تكشف مفاجأة حول موعد انتهاء عقدها مع قناة الحياة

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن موعد انتهاء عقدها مع قناة الحياة، جاء عقب أسبوع واحد من ‏قرار إيقافها بسبب حلقتها عن السمنة.



وكتبت ريهام سعيد من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام": "للتوضيح العقد مع قناة الحياة انتهى في 31 أغسطس 2019".



وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد، بعد أن خرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.