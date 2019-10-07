بيع بـ4 ملايين دولار.. أحمد بدران يوضح قصة استرداد الاثار المهربة..فيديو

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية، إن الدولة خصصت إدارة لاسترجاع الآثار المهربة، لافتًا إلى أنه تم استرجاع تابوت ذهبى لأحد الكهنة مؤخرًا، موضحًا أن التابوت خرج من مصر فى مرحلة السبعينيات بطريقة غير قانونية.



وأضاف الدكتور أحمد بدران، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع على فضائية " dmc"، أن القوانين المنظمة للآثار والحفاظ على الآثار صدرت عن اليونسكو، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على عدم خروج أى قطعة اثرية من بلدها دون شهادة خاصة بالموافقات.



وتابع الدكتور أحمد بدران، أن التابوت خرج بطريقة غير قانوينة عن طريق احد تجار الآثار الذى احتفظ به فترة دون اظهاره وبعد ذلك تم بيعه لمتحف المترو بوليتن بطريقة التضليل والتدليس وتزوير أوراق المنشأ.



وأردف الدكتور أحمد بدران، أن التابوت بيع بـ4 ملايين دولار، ولكن وزارة الآثار استطاعت تقديم أوراق ثبوتية تؤكد ان أوراق المنشأ المقدمة للمتحف مزورة واستطاعت استرجاع القطعة الاثرية.