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أخبار البلد

الأوقاف تطلق ثلاث قوافل دعوية هذا الأسبوع

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:31 م
الأوقاف تطلق ثلاث
الأوقاف تطلق ثلاث قوافل دعوية هذا الأسبوع
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عبد الرحمن محمد
تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : 12 صفر 1441هـ الموافق 11 أكتوبر 2019م ، تحت عنوان : " الحفاظ على بناء الدول ".

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

ويشارك في القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، كل من :
الدكتور/ أحمد حامد حسن علي
الدكتور/ حاتم أحمد محمد إسماعيل
الشيخ / حسن محمد الشماع
الشيخ / خليل إبراهيم عامر
الشيخ / جعفر محمد حسان
الشيخ / أيمن محمود السيد
الشيخ / محمود صلاح عطية
الشيخ / مأمون عبد العظيم مأمون.

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ( مركز مطاي) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد حسين عبد الرحمن
الشيخ / محمد عبد الوهاب المهدي
الشيخ / عصام ابو الفضل عبد الملك
الشيخ / عمر محمد إبراهيم
الشيخ / محمد حسن عبد الوهاب
الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم
الشيخ / شعبان عبد العظيم علي
الشيخ / محمد كامل محمد مرسي
الشيخ / رجب خلف صابر
الشيخ / محمود عبد الرحيم عبد الصمد
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ تامر عبد القادر جاب الله
الشيخ / أحمد رمضان محمد عمارة
الشيخ / محمد رجب حسن الشريف
الشيخ / محمود عبد الحميد الجندي
الشيخ / عصام محمد عبد الغني يونس
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