الأوقاف تطلق ثلاث قوافل دعوية هذا الأسبوع

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : 12 صفر 1441هـ الموافق 11 أكتوبر 2019م ، تحت عنوان : " الحفاظ على بناء الدول ".



يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.



ويشارك في القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، كل من :

الدكتور/ أحمد حامد حسن علي

الدكتور/ حاتم أحمد محمد إسماعيل

الشيخ / حسن محمد الشماع

الشيخ / خليل إبراهيم عامر

الشيخ / جعفر محمد حسان

الشيخ / أيمن محمود السيد

الشيخ / محمود صلاح عطية

الشيخ / مأمون عبد العظيم مأمون.



القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ( مركز مطاي) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد حسين عبد الرحمن

الشيخ / محمد عبد الوهاب المهدي

الشيخ / عصام ابو الفضل عبد الملك

الشيخ / عمر محمد إبراهيم

الشيخ / محمد حسن عبد الوهاب

الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم

الشيخ / شعبان عبد العظيم علي

الشيخ / محمد كامل محمد مرسي

الشيخ / رجب خلف صابر

الشيخ / محمود عبد الرحيم عبد الصمد

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ تامر عبد القادر جاب الله

الشيخ / أحمد رمضان محمد عمارة

الشيخ / محمد رجب حسن الشريف

الشيخ / محمود عبد الحميد الجندي

الشيخ / عصام محمد عبد الغني يونس