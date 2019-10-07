Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دولة كبيرة سيختفي اسمها قريبًا من وثائق العالم.. والسبب شارع

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
تنوي الحكومة الهولندية تغيير اسم البلاد والتوقف عن استخدام اسم "هولندا"، والاتفاق على بديل آخر، لإزالة ما علق بالبلاد من سمعة سيئة بسبب اسمها هذا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتريد الحكومة الهولندية تغيير اسم هولندا ومسحه من الوثائق، مقابل اعتماد هولندا التي تكتب نيدرلاند أو نيذرلاند، بسبب اقترانات سيئة مع الاسم، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار قرار تحديث البلد.

وتقترن التسمية الحالية في أذهان السياح بحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء، والمخدرات والإباحية، ولذا، تريد السلطات اعتماد التسمية المعتمدة لهولندا في المحافل الدولية.

ولفتت الصحف إلى إن قرار الحكومة الهولندية بالتخلي عن استخدام مصطلح "هولندا" الأكثر شيوعا، سيقابله اعتماد "Netherlands" الاسم الرسمي للبلاد، وذلك لإزالة الصورة الذهنية السيئة عن البلاد، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Netherlands وليست Holland .. قرار مفاجئ من هولندا بشأن اسمها

بسبب مدينة المخدرات والليالي الحمراء.. هولندا تقرر تغيير اسمها

أخبار اليوم .. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أغنيته الجديدة ..هولندا تغير اسمها .. مرتضى منصور يعدل عقود 5 لاعبين في الزمالك

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف رسميا بهزيمتها في حرب أكتوبر.. «صدى البلد» ينشر شهادات قادة إسرائيل عن معركة العزة والكرامة

بالأحمر النارى.. هكذا احتفلت ريم البارودى بعيد ميلادها

بسبب لاعبي الاهلي والزمالك.. أول قرار من حسام البدري في معسكر أكتوبر

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول قد يخسر الدوري بسبب محمد صلاح

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil

بالأحمر النارى.. هكذا احتفلت ريم البارودى بعيد ميلادها