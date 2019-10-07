دولة كبيرة سيختفي اسمها قريبًا من وثائق العالم.. والسبب شارع

تنوي الحكومة الهولندية تغيير اسم البلاد والتوقف عن استخدام اسم "هولندا"، والاتفاق على بديل آخر، لإزالة ما علق بالبلاد من سمعة سيئة بسبب اسمها هذا، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وتريد الحكومة الهولندية تغيير اسم هولندا ومسحه من الوثائق، مقابل اعتماد هولندا التي تكتب نيدرلاند أو نيذرلاند، بسبب اقترانات سيئة مع الاسم، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار قرار تحديث البلد.



وتقترن التسمية الحالية في أذهان السياح بحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء، والمخدرات والإباحية، ولذا، تريد السلطات اعتماد التسمية المعتمدة لهولندا في المحافل الدولية.



ولفتت الصحف إلى إن قرار الحكومة الهولندية بالتخلي عن استخدام مصطلح "هولندا" الأكثر شيوعا، سيقابله اعتماد "Netherlands" الاسم الرسمي للبلاد، وذلك لإزالة الصورة الذهنية السيئة عن البلاد، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.