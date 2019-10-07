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اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها بانتصاف تعاملات اليوم الاثنين،أولى جلسات الأسبوع بسبب تعطيل التداول أمس الأحد احتفالا بعيد نصر أكتوبر 73.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 14,402.05 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2,071.77 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 17,375.78 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1410 نقطة.
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