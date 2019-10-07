البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها بانتصاف تعاملات اليوم الاثنين،أولى جلسات الأسبوع بسبب تعطيل التداول أمس الأحد احتفالا بعيد نصر أكتوبر 73.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 14,402.05 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2,071.77 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 17,375.78 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1410 نقطة.

