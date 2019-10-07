عروض فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في ثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس ورشة فنية رسومات عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، تحت إشراف مسئولة النشاط.



كما أقيم على مسرح قصر ثقافة السويس عرض فني لفرقة السويس للفنون الشعبية، ضمن احتفالات الفرع بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قدّمت الفرقة عددا من التابلوهات الاستعراضية منها "الصيادين، الحنة السويسي".



وأقيم عرض فني بنادي الشاطئ ببورتوفيق ضمن احتفالات الفرع بنتصارات أكتوبر لفرقة السويس للآلات الشعبية، قدمت فرقة السمسمية باقة متنوعة من الأغنيات المتنوعة على أنغام السمسمية منها "يا ريس البحرية يا مصري، يا بيوت السويس، غني يا سمسمية، يا عروسة ع البحر الأحمر، وفات الكتير يا بلدنا".