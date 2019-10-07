أردوغان: يمكننا دخول سوريا وشن هجوم في أي وقت دون سابق إنذار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا ضد الأكراد قد ينطلق في أي وقت، بحسب سكاي نيوز.



وكانت واشنطن قد أعلنت رحيل قواتها من قاعدتين في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، متخلية عن قوات سوريا الديمقراطية التي كانت حليفتها منذ 5 سنوات.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "هناك عبارة نكررها دائما: يمكننا الدخول (إلى سوريا) في أي ليلة دون سابق إنذار. من غير الوارد على الإطلاق بالنسبة لنا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية".





وكان مسؤول تركي كبير قد قال لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأمريكية من منطقة في شمال سوريا تخطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فيها قبل أن تبدأ الهجوم.



وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعا وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب "أي حوادث".

