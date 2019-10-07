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وكيل وزارة السياحة الأسبق: مصر تهتم بالسياحة العلاجية.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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توك شو
قال حمدى عثمان، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن مصر لديها جميع أنواع السياحة ومقوماتها، مشيرا إلى أن الله أنعم عليها بمناخ جميل جدا وشعب مضياف يحب السائح واعتباره ضيفا بها.

وأكد "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن التسويق خلال هذه الفترة قد أتى بمشاركة مصر بالعديد من المؤتمرات الدولية، خصوصا بورصة برلين التى يلتقى فيها العاملون بقطاع السياحة.

وأوضح حمدى عثمان، أن مصر هذه الفترة تهتم بالسياحة العلاجية لتصبح على أعلى مستوى، موضحا أن لها مقومات لهذا النوع من السياحة، حيث لا يوجد فقط سياحة الآثار بل هناك السياحة النيلية بالأقصر وأسوان بفصل الشتاء.

وأضاف أن هناك سياحة السفارى، موضحا أن الأجانب يعشقون زيارة سفارى مصر، حيث أن محافظة الوادى الجديد تشغل حوالي 46% من مساحة مصر التى يوجد بها أثار ومناطق للسياحة، بالإضافة إلى واحة سيوة التابعة لمحافظة مرسي مطروح والتى تكون متاحة من يونيو لشهر سبتمير لعلاج آلام المفاصل والعظام.

وأشار إلى أن السياحة المصرية هامة جدا فى توفير فرص عمل للشباب بالفنادق والإرشاد والطيران، لافتا إلى أنها تقوم بتشغيل حوالي 25 صناعة للبلاد.
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