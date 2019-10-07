فرقة محمد صلاح فى العلالي .. كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط مان سيتى

سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على سقوط مانشستر سيتى أمام وولفرهامبتون بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمنت بينهما أمس بملعب الاتحاد فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى.



وبعد سقوط مان سيتى على ملعبه ووسط جماهيره فى مفاجأة مدوية امام وولفرهامبتون ، توقف رصيده عند 16 نقطة محتلا بها المركز الثانى بفارق 8 نقاط كاملة عن ليفربول الذى يلعب له نجمنا محمد صلاح والذى يتصدر منافسات البطولة الأقوى داخل القارة الأوروبية بـ 24 نقطة بعد تحقيق 8 انتصارات متتالية .



لم يكن سقوط المان فى مباراة أمس بالصدفة أو الحظ ، إنما جاء عن اجتهاد كبير من قبل فريق وولفرهامبتون ومديره الفنى صاحب التكتيك العالى البرتغالى " نونو سانتو " الذى نجح فى إحكام السيطرة على مفاتيح اللعب لدى نوم المان سيتى وعلى رأسهم أجويرو ومحرز وخوسيس ، فضلا عن التألق اللافت للمهاجم أداما تراورى الذى تلاعب بدفاعات المان سيتى ونجح فى إحراز هدفين المباراة لصالح فريقه فى الدقيقة 80 والدقيقة 94 ، ليكتب انتصار تاريخى لفريقه على فرقة جوارديولا ويرتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط.



وأفردت صحيفة "الديلي إكسبريس" عنوانا "صاعقة أداما"، في إشارة لتسجيل لاعب وولفرهامبتون أداما تراوري لهدفي فريقه أمام المان سيتي.



ونشرت صحيفة تيليجراف عنوانا "بؤس مانشستر" فى إشارة إلى الصقوط املدو لفرقة جوارديولا على ملعبه ووسط جماهيره .



وقالت صحيفة " الجارديان ": "هدفا تراوري يصعقان مانشستر سيتي، وبيب جوارديولا يعترف بأن اللقب الآن جاهز لليفربول".



ونشرت صحيفة ميرور عنوانا "مانشستر الفارغة"، ونقلت تصريحات بيب جوارديولا "كان يوما سيئا.. نحن الآن في طريق طويل وراء ليفربول".