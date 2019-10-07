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اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ 40 للمدينة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
نظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومجلس أمناء المدينة، وجمعية المستثمرين، وعدد من الشركات الرعاة عددًا من الفعاليات وذلك في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي رقم ٤٠ وذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة بحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز، ومسئولى مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والمستثمرين.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، يعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة المقدمة، للمذيع احمد إكرام جاد الله مذيع بالتلفزيون المصرى وشيرين الدسوقى، بإذاعة القاهرة الكبرى، وتم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن انتصارات حرب 6 أكتوبر، وتلاها كلمة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تلاها كلمة المهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز، تحدث عن حرب أكتوبر وخطته للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة، وعرض استثمارات المدينة و عرض فيلم تاريخي عن مدينة 6 أكتوبر منذ نشأتها ومراحل تطورها، وتم تكريم عدد من الشخصيات من المحاربين القدماء، وتكريم أسر الشهداء من الشرطة، وتكريم المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة والمهندس حسن عبد المتعال، أول رئيس جهاز لمدينة ٦ أكتوبر.

وتكريم الموظفين الذين بلغوا سن المعاش، وأوائل الثانوية العامة على الجمهورية، وكذا تكريم الموظف المثالى على مستوى الجهاز ، المهندسة حنان عبد العظيم، مدير عام إدارة الطرق، وتم تقديم عرض من فرقة الفنون الشعبية، وأحيا الحفل المطرب الكبير محمد الحلو والمطربة يارا، ومشاركة من الجهاز فى إظهار مواهب المدينة تم عمل مسابقة على الصفحة الرسمية للجهاز للمواهب تقدم لها ٣٥٠ متسابقا وتم اختيار ١٥ متسابقا وقام بالغناء الفائزون فى التصفيات، وتم تقديم شهادات تكريم لهم، واشاد الحضور بأدائهم الفنى الرائع.
جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ 40 للمدينة
جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ 40 للمدينة
جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ 40 للمدينة
جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ 40 للمدينة
جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ 40 للمدينة
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