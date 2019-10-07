بعد هروبهم أمام الفلسطينين.. ضابط إسرائيلي يضرب جنوده.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو لـ ضابط إسرائيلي وهو يضرب جنوده بسبب "جبنهم" في مواجهة الشبان الفلسطينيين.



وظهر الضابط في الفيديو وهو يوبخ جنوده ويقول لهم "أنتم نائمون، استيقظوا".



كما ظهر الضابط يضربهم على رأسهم فى منظر غريب.



جاء ذلك خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

