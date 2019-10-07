سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الاثنين 7-10-2019

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.2494 جنيه للشراء و16.3494 جنيه.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك عودة و البنك المصري الخليجي 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي



وبلع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي



ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، و وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس وصل إلى 16.25 جنية للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

