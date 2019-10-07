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ثقافة

فكري داود يستعرض بطولات الجيش بثقافة دمياط

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد بفرع ثقافة دمياط، حيث احتفل قصر ثقافة الطفل بنموذج للتعبير عن حب الوطن بالمشاركة مع مدرسة دمياتس، ومحاضرة بعنوان "أبطال صنعوا النصر" مع الكاتب فكرى داود واستعراض لبطولات خلدها التاريخ لدماء أبنائنا وشهدائنا الأبرار على أراضى سيناء.

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة رسم انتصارات أكتوبر بمعهد نور الإسلام، بينما نفذت مكتبة كفر المنازلة ورشة للرسم والتلوين بحضانة الفرقان، واستمر نادى المرأة بقصر ثقافة دمياط الجديدة في ورشة عرائس الكروشية بورشة الأموجرومى إلى جانب ورشة رسم عن نصر أكتوبر بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

عقد نادى أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة للسرد بحضور لفيف من الأدباء والشعراء وكان منهم محمد شمخ ووداد معروف ومحمد أبو قمر وهشام الخميسى لاستعراض جوانب الأدب السردي وأبرز رموزه وتأثيره على الأدب المصري بجانب استمرار فعاليات نادى أدب.
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