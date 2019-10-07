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محافظات

سر تراجع اسعار اللحوم .. مبادرات شعبية في المحافظات

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:15 م
تراجع اسعار اللحوم
تراجع اسعار اللحوم
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قسم المحافظات
شهدت اسعار اللحوم البلدية انخفاضا وصل لاكثر من 30 جنيها في الكيلو الواحد، وذلك عقب انطلاق مبادرات شعبية في عدة محافظات لتخفيض اسعار اللحوم البلدية ووجود فارق كبير في اسعارها مما ادى إلي اقبال المواطنين علي الشراء وذلك عقب انخفاض اسعار الماشية في الفترة الاخيرة مما احدث هزة كبيرة في اسعار اللحوم البلدية في عدة محافظات بالجمهورية.

في قنا مبادرات شعبية في القرى لخفض سعر اللحوم البلدية

شهدت محافظة قنا إطلاق مبادرات شعبية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، بعدد من القرى قنا، حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 90 جنيها وانخفض السعر لاكثر من ٣٠ جنيها مرة واحدة وهو ما وضع الكثير من الجزارين في حالة ارتباك وحيرة أمام هذه المبادرات التي يعتزم أصحابها الاستمرار والمواصلة لعودة أسعار اللحوم إلى طبيعتها.

البداية كانت من قرية كوم الضبع "صاحبة أكبر وأشهر عدد من المبادرات"، حيث تكاتف عدد من الشباب بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وتم شراء عجول وذبحها تحت إشراف صحي وبيعها بسعر ٧٠ جنيها للكيلو ويعتزم أصحاب المبادرة خفضها لأكثر من ذلك.

لم يقتصر الأمر على قرية أو منطقة واحدة، بل امتد لعدد كبير من القرى بمحافظة قنا، ففى مدينتى نقادة ودشنا وقرية أبو عمورى بنجع حمادى، وصل كيلو اللحوم إلى 80 جنيهًا، ولدى بعض الجزارين بمدينة قفط إلى 85 جنيها، فيما بادر عدد من الشباب فى قرية المحروسة إلى خفض سعر كيلو العجالي إلى 60 جنيها و50 جنيها للجملى.

ولاقت المبادرات التى تم إطلاقها من جنوب المحافظة لشمالها، ترحيبًا كبيرًا من أبناء قنا، مطالبين كافة الجزارين بتخفيض أسعارها، بما يتناسب مع أسعار المواشي التي انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ورحمة بظروف الأسر البسيطة التى تظل لشهور طويلة بدون وجبة لحوم.

في الفيوم اللحوم البلدية بـ 75 جنيها للكيلو

وفي محافظة الفيوم .. صرح عصام حرازة سكرتير عام لجنة الوفد ببندر الفيوم والمشرف على منافذ اللحوم بالمحافظة بأنه بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

سيتم بيع اللحوم البلدي بسعر 75 جنيها للكيلو اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم بجميع منافذ حزب الوفد فى الفيوم وهى منافذ حى الحواتم والحادقة وبجوار مبنى الجامعة القديم بالاضافة الى منفذ قرية النزلة فى مركز يوسف الصديق.

أضاف حرازة أن هذه المنافذ تعمل طوال الأسبوع وتبيع اللحوم الحية والمذبوحة داخل سلخانة المحافظة وتحت اشراف طبى بيطرى كامل وتختم بأختام السلخانة.

في الجيزة .. طرح كميات كبيرة من اللحوم بتخفيض 20 %

وفي محافظة الجيزة .. قال خالد إبراهيم، مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية ، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم المختلفة في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.

وأضاف إبراهيم لـ "صدى البلد"، أنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 110 جنيهات، والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيها، والبرازيلي المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.

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