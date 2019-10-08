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ديني

لو بتأخر الصلاة بسبب العودة من السفر.. تعرف على الحل من الإفتاء.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
لو بتأخر الصلاة بسبب
لو بتأخر الصلاة بسبب العودة من السفر.. تعرف على الحل
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محمد شحتة
نصح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من يسافر لمدة طويلة أو يعود من عمله وتفوته الصلوات أن يأخذ الحيطة اللازمة من خلال أداء أخر صلاة قبل النزول من العمل مثلا وعدم تأخيرها.

وأضاف عمران، في لقائه على فضائية "أزهري"، أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن ينزل متوضئا وله أن يصلي في محطة القطار أو أى مكان ميسر له لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أداؤها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها.

وأشار إلى أن هناك فرق في أول الوقت وفي أخره، منوها أن الصلاة جائزة في الوقتين والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في أخر الوقت، ولا يجوز لنا أن نصلى بعد خروج الوقت.

وأوضح، أن العلماء قالوا في أخر وقت لصلاة العشاء أنه إذا انتصف الليل فتكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.
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